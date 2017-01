POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 04.01.2017, 17:00 Uhr, und dem 05.01.2017 ,01:10 Uhr, fuhr ein unbekannter Lkw Fahrer von dem HolAb Getränkemarkt Parkplatz auf die Bavenstedter Straße auf, dabei benutzte er jedoch nicht die ausgewiesene Ausfahrt, sondern überfuhr die Parkplatzumrandung bzw. den Gehweg. Dabei beschädigte er die Bordsteine und vermutlich den Motor oder den Unterboden des Lkw. Anschließend setzte er seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Am Schwarzen Weg fort, dabei verlor er eine erhebliche Menge Öl und hinterließ eine Ölspur auf der Fahrbahn. Zeugen zu dem Unfall mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell