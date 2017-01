POL-HI: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hildesheim (ots) -

- ALFELD - (schu)

Am Freitag , 30.12.16, in der Zeit vom 14:30 - 20:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, den auf dem öffentlichen (nördlichen) Parkplatz neben dem Bahnhof in Alfeld geparkten PKW eines 54-Jährigen aus Alfeld. Der Halter hatte den silbernen Opel Zafira ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Bahnhof in einer der Parkbuchten abgestellt.

Offenbar hatte ein vermutlich rotes Fahrzeug den PKW beim Ein.- oder Ausparken links neben dem Geschädigten an der hinteren Stoßstange beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Nähere Angaben zum Verursacher wurden bisher nicht bekannt.

Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel.: 05181-91160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell