POL-HI: Bockenem- geparkter Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Bockenem (hei)- In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Bockenem ein schwarzer Opel Zafira, der am Buchholzmarkt geparkt stand, durch einen derzeit unbekannten Täter beschädigt, indem dieser das Fahrzeug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf der Fahrerseite zerkratzte. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30- 09:30 Uhr. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-901-0 in Verbindung zu setzen.

