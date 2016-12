POL-HI: Alkoholisierter Radfahrer in Sarstedt flüchtet nach Verkehrsunfall - ein Zeuge stoppt den Radfahrer und übergibt ihn der alarmierten Polizeistreife.

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Agnes-Miegel-Straße(fm)

Einsatzzeit: 22.12.2016, 12:15 Uhr. 43-jähriger Radfahrer aus Sarstedt fährt mit seinem Mountainbike auf der abschüssigen Agnes-Miegel-Straße in Sarstedt, verliert die Kontrolle und kollidiert mit einem rechtsseitig geparkten Pkw. Ein Zeuge beobachtet, wie der Radfahrer den Unfallort verlässt, verfolgt ihn und hält den Radfahrer am Sonnenkamp bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der verletzte Radfahrer wird von einem alarmierten Rettungswagen aufgrund von Schnittverletzungen in ein Hildesheimer Krankenhaus transportiert. Da der Radfahrer erheblich alkoholisiert ist, wird ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

Die Polizei Sarstedt lobte das vorbildliche Verhalten des 27-jährigen Sarstedter Zeugen, der durch sein Eingreifen eine Verkehrsunfallflucht aufklärte und dem geschädigtem PKW-Halter die Regressforderung ermöglicht. Die aufnehmenden Polizeibeamten schätzen den Schaden am Pkw auf ca. 5000 Euro.

