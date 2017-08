FW-E: Verkehrsunfall, Fahrzeug liegt auf der Seite, eine Person schwer verletzt

1 weiterer Medieninhalt

Mit einer Glassäge wird die Frontscheie eröffnet. Das Klebeband sorgt dafür, dass der Verletzte keine Splitter abbekommt. Zusätzlich wird er durch eine Decke geschützt. Foto: Mike Filzen Bild-Infos Download

Essen-Holthausen, Klapperstraße, 08.08.2017, 10.06 Uhr (ots) - Heute Vormittag hat sich auf der Klapperstraße in Essen-Holthausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 85 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes (B-Klasse) auf der Klapperstraße in Richtung Überruhrstraße, also bergauf, unterwegs. Kurz vor dem Schaffelhofer Weg verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Fiat 500. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes angehoben und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer wurde verletzt und konnte sich nicht selbst befreien. Der Fiat 500 wurde nach vorn gedrückt und beschädigte einen geparkten VW Up, der wiederum auf einen ebenfalls parkenden Opel Mokka geschoben wurde. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 6 sicherten das Unfallfahrzeug provisorisch mit Steckleiterteilen, danach verschafften sich weitere Einsatzkräfte Zugang zum Verletzten. Zunächst entfernten sie die Frontscheibe, parallel drang ein weiterer Retter über die Kofferraumklappe in das Fahrzeug ein. Noch im Unfallfahrzeug wurde der Verletzte notärztlich versorgt. Um ihn zu befreien, musste anschließend das Dach des Fahrzeuges aufgeklappt werden. Mit einer speziellen Trage wurde der 85jährige vorsichtig aus dem Fahrzeug gehoben, dann erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Begleitet wurde er von seiner Tochter, die kurz nach dem Unfallgeschehen an der Einsatzstelle eintraf und die Rettung ihres Vaters verfolgte. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Die Klapperstraße war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Der Individual- und ÖPNV (Linie 177 EVAG) war gestört. (MF)

