FW-E: Feuer in Mehrfamilienhaus, sieben Erwachsene und zwei Kinder gerettet, niemand verletzt

Viele Dinge geschehen gleichzeitig. Zwei Drehleitern im Einsatz, ein Sprungpolster ist bereits in Stellung, ein Trupp im Innenangriff, ein weiterer im Außenangriff, die Wasserversorgung wird aufgebaut. Das Ganze unter dem Eindruck einer massiven Rauchentwicklung. Foto: Mike Filzen Bild-Infos Download

Essen-Altendorf, Heinitzstraße, 09.01.2017, 13.55 Uhr (ots) - Am Mittag ist in Essen-Altendorf an der Heinitzstraße im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit zwölf Parteien ein Feuer ausgebrochen. Durch den sehr intensiven Brand breitete sich das Feuer über durchgebrannte Fenster in die darüber liegende Wohnung aus. Um ein Haar wäre auch ein Fenster einer Wohnung im vierten Obergeschoss geborsten. Bereits auf der Anfahrt bekamen die Einsatzkräfte die Information, dass in der Brandwohnung zwei Personen am Fenster stünden und zu springen drohten. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache Borbeck brachten zunächst ein Sprungpolster in Stellung, retteten die beiden jungen Männer (22 und 27 Jahre alt) jedoch mit der Drehleiter. Weitere Personen konnten unter Fluchthauben durch den Treppenraum in Sicherheit gebracht werden. Parallel zur Brandbekämpfung mit mehreren Rohren im Innen- und Außenangriff betreute ein Trupp im vierten Geschoss eine junge Frau (28) und ihre beiden Kinder (3 Jahre und 8 Monate) in ihrer rauchfreien Wohnung. Erst als der Treppenraum mittels Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen war, wurden sie ins Freie geleitet und vom Notarzt untersucht. Insgesamt retteten die Feuerwehrleute sieben Erwachsene und zwei Kinder, nach ärztlicher Untersuchung war klar, dass niemand verletzt war. Nach Belüftungsmaßnahmen und Schadstoffmessungen konnten neun der insgesamt zwölf Wohneinheiten wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort, die Heinitzstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt, die Straßenbahnen der Linie 101 steckten fest. (MF)

