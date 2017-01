FW-E: Glatteis stellt Feuerwehr und Rettungsdienst vor große Herausforderungen und beschert zahlreiche Einsätze

Stadtgebiet, 07.01.2017 und 08.01.2017 (ots) - Vom Nachmittag des 07.01.2017 bis in die Nacht des 08.01.2017 mussten die Feuerwehr und die Hilfsorganisationen zu zahlreichen glatteisbedingten Einsätzen ausrücken. Besonders viele Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr des Folgetages. Hier musste die Feuerwehr zu 5 Hilfeleistungseinsätzen ausrücken, bei denen Fahrzeuge querstanden oder von der Fahrbahn abkamen. Zu den normalen Rettungsdiensteinsätzen kamen im besagten Zeitraum circa 66 Einsätze hinzu, bei denen Personen sich durch einen Sturz auf glatten Straßen und Gehwegen verletzt haben. Die teilweise spiegelglatten Fahrbahnen stellten die Rettungskräfte dabei vor die größte Herausforderung. In den Stadtteilen Haarzopf und Kettwig kam es jeweils zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungsfahrzeug. In Haarzopf in der Straße Auf'm Bögel rutschte ein Löschrettungsfahrzeug in 4 parkende PKW und verursachte hohen Sachschaden. Hier mussten mit einem hinzugerufenen Streuwagen der EBE und mehreren Einsatzkräften der Feuerwehr die beteiligten Fahrzeuge aufwendig geborgen werden. (SKE)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell