POL-F: 170807 - 859 Frankfurt-Höchst: Festnahme an Altkleidercontainer

Frankfurt (ots) - (fue) Eine Zeugin konnte am Sonntag, den 6. August 2017, gegen 23.00 Uhr, beobachten, wie ein Mann sich an einem in der Konrad-Glatt-Straße abgestellten Altkleidercontainer zu schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei.

Diese konnte dann einen hier wohnsitzlosen 45-jährigen Rumänen festnehmen, der sich in Begleitung seines Sohnes und seiner Lebensgefährtin befand. Ziel des Mannes war wohl ein alter Parker-Mantel, der sich in dem Container befunden hatte und dessen Wert sich vielleicht auf etwa 50 EUR beziffern dürfte. Der 45-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

