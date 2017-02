POL-F: 170203 - 131 Frankfurt-Innenstadt: Raub

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 42-jähriger Mann aus Hattersheim saß am Donnerstag, den 2. Februar 2017, gegen 19.15 Uhr, auf einer Bank an der Konstabler Wache.

Zu dem genannten Zeitpunkt näherte sich ein ihm Unbekannter, zog an seiner Tasche und trat auf ihn ein. Trotzdem gelang es dem Geschädigten, seine Tasche in Besitz zu halten und schließlich in die in der Nähe befindliche B-Ebene zu flüchten.

Der Beschuldigte rannte ihm hinterher, bis die Situation einer Streife der Bundespolizei auffiel und sie den Tatverdächtigen, einen 41-jährigen Wohnsitzlosen, festnahm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell