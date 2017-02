POL-F: 170203 - 130 Frankfurt-Schwanheim: Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Donnerstag, den 2. Februar 2017, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr, beschädigten fünf bislang unbekannte Täter die beiden Wartehäuschen des Bushaltepunktes Martinskirchstraße in der Rheinlandstraße.

Die Unbekannten traten einige Scheiben an den Häuschen ein wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Beschrieben werden die Täter als 14-15 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Bekleidet waren sie mit weißen Turnschuhen, schwarzen Hosen und weißen bzw. dunklen Bomberjacken und Baseballmützen.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 11000 in Verbindung zu setzen.

