POL-F: 170202 - 123 Frankfurt-Fechenheim: Diebstahl aus Lagerraum

Frankfurt (ots) - (fue) Über den am 01. Februar 2017, gegen 01.40 Uhr, bei einer Sicherheitsfirma aufgelaufenen Alarm wurde die Polizei über mögliche Diebe auf dem Gelände einer Reifenfirma in der Carl-Benz-Straße informiert. Das Gelände wurde zunächst umstellt und anschließend durch eine Streife mit Diensthund durchsucht. Diese konnte die beiden Tatverdächtigen entdecken und festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei hier wohnsitzlose Ukrainer im Alter von 33 und 37 Jahren. Bei einem der beiden konnte der Schlüssel zu einem Renault Kleintransporter gefunden werden. In dem in der Nähe geparkten Fahrzeug mit ukrainischen Kennzeichen konnten auf der Ladefläche acht Reifensätze aufgefunden werden. Teilweise handelte es sich hierbei um Neuware.

Die Täter hatten sich zunächst durch das Übersteigen eines Maschendrahtzaunes Zugang zum Gelände verschafft und waren dann in den Lagerraum eingedrungen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell