POL-F: 170120 - 75 Frankfurt-Hausen: Parkscheinautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (em) Am gestrigen Donnerstag versuchten unbekannte Täter in der Ludwig-Landmann-Straße einen Parkscheinautomat in Höhe des Studentenwohnheims zu sprengen. Mutmaßlich hatten sie es auf das Geld im Inneren des Gerätes abgesehen. Dieses blieb ihnen jedoch verborgen.

Gegen 16.20 Uhr legten Unbekannte Pyrotechnik in das Ausgabefach des Automaten und zündeten diese anschließend. Durch die Explosion wurde die Verkleidung des Gerätes beschädigt. Die Geldkassette blieb verschont, so dass die Täter schließlich ohne Diebesgut die Flucht antreten mussten.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069-75553111 an die Frankfurter Kriminalpolizei zu wenden.

