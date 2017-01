POL-F: 170120 - 71 Frankfurt-Gallus: 33-jähriger Mercedesfahrer stößt mit Streifenwagen zusammen

Frankfurt (ots) - (ne) Heute Nacht um 0:00 Uhr kam es an der Kreuzung Ludwigstraße/Niddastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 27-jährige Beifahrer eines Polizeifahrzeugs leicht verletzt wurde.

Ein 33-jähriger Mercedesfahrer war zuvor auf der Ludwigstraße in Richtung Poststraße unterwegs. Zu selben Zeit fuhr ein Streifenwagen (Mercedes Vito) die Niddastraße Richtung Düsseldorfer Straße. An der Kreuzung Ludwigstraße/Niddastraße missachtete der 33-Jährige die Vorfahrt und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 33-Jährige, sowie der 27-jährige Fahrer des Dienstfahrzeuges blieben unverletzt. Sein gleichaltriger Kollege erlitt jedoch leichte Verletzungen im Rückenbereich und musste sich medizinisch behandeln lassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell