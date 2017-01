POL-F: 170119 - 64 Frankfurt-Bornheim: Rücknahme der Fahndung Nachtrag zu den Pressemitteilungen 161226-1223: Raubopfer schwer verletzt und 170113-47: Fahndung

Frankfurt (ots) - (fue) Am Samstag, den 24. Dezember 2016, gegen 14.55 Uhr, wurde eine 80-jährige Frankfurterin Opfer eines Straßenräubers. Die Frau war zu dem genannten Zeitpunkt an der Station Eissporthalle aus der U-Bahn ausgestiegen um eine dort in der Nähe wohnhafte Bekannte zu besuchen. Verfolgt wurde sie von einem Mann, der ihr bereits zuvor in der Bahn aufgefallen war. Im Verbindungsweg zwischen der Karl-Albert-Straße und der Karl-Flesch-Straße wurde sie von dem Täter umgestoßen und um ihre schwarze Lederhandtasche beraubt, in der sich eine Geldbörse mit einem Inhalt von etwa 40 EUR befand. Die Geschädigte erlitt durch den Sturz und die Schläge des Täters schwere Verletzungen im Gesicht und an der Schulter und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Am 13. Januar 2017 konnte die Polizei dann Überwachungsbilder aus der U-Bahn U7 veröffentlichen, die den Tatverdächtigen kurz vor der Tat zeigten. Auch eine Videosequenz konnte abgerufen werden. Tatsächlich meldete sich daraufhin ein Anonymus der den entscheidenden Hinweis auf den Tatverdächtigen gab. Demnach handelt es sich bei ihm um einen 36-jährigen wohnsitzlosen Kroaten. Der 36-Jährige sitzt zur Zeit ein, da er zudem verdächtigt wird, am Sonntag, den 15. Januar 2017, gegen 20.55 Uhr, in der Morgensternstraße in Sachsenhausen die Beifahrerscheibe eines VW Polo eingeschlagen und dann das Navigationsgerät entwendet zu haben. Ein Zeuge hatte ihn so lange verfolgt, bis er von der Polizei festgenommen werden konnte. Der 36-Jährige konnte von der Polizei bislang nicht zu dem Sachverhalt vom 24. Dezember befragt werden, da er sich mit Entzugserscheinungen auf der Krankenstation befindet. In seiner Tasche konnte ein ausgeschnittener Zeitungsartikel vom 14. Januar 2017 mit der Fahndung aufgefunden werden.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen angeregt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell