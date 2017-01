POL-F: 170118 - 61 Frankfurt-Griesheim: Unbekannte Räuber versuchen Discounter zu überfallen

Frankfurt (ots) - (ne) Zwei unbekannte Männer haben gestern Abend um 19:15 Uhr einen Discounter in der Autogenstraße zu überfallen.

Mit einem Pfefferspray in der Tasche betraten die beiden Männer den Markt und gaben vor, etwas kaufen zu wollen. An der Kasse angekommen, warteten sie ab bis der Angestellte die Kasse öffnete. In diesem Moment wurde der 39-jährige Kassierer direkt mit Pfeffer besprüht, während der andere Räuber versuchte in die Kasse zu greifen. Doch der Angestellte schlug die Kassenlade geistesgegenwärtig wieder zu und rief nach dem Filialleiter. Die beiden Unbekannten ergriffen sofort die Flucht und rannten ohne Beute in Richtung der Straße "Auf der Beun". Der 39-jährige Filialmitarbeiter kam mit Augenreizungen in ein Krankenhaus.

Die Täter werden als etwa 20 Jahre alt, von schmaler Statur und mit südländischem Aussehen beschrieben. Sie waren etwa 175-180cm groß, trugen beide dunkle Kapuzenshirts und dunkle Hosen.

