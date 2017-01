POL-F: 170112 - 38 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Unbekannte versuchen Zigarettenautomat zu sprengen

Frankfurt (ots) - (ne) Ein aufgestellter Zigarettenautomat im Klingenweg war das Objekt der Begierde unbekannter "Sprengmeister", die das Gerät zwar zerstörten, aber nicht an den Inhalt gelangten.

Der Automatenaufsteller meldete der Polizei den Schaden an dem Gerät, welches durch die tatsächlich umgesetzte Explosion lediglich aufgebläht war. Offensichtlich hatten der oder die Täter zwar einen explosiven Stoff in den Automaten eingeführt, jedoch war die Menge dessen nicht ausreichend, so dass sie nicht an den wertvollen Inhalt gelangten.

Die Tatzeit wird auf den 23. Dezember 2016 bis 06. Januar 2017 eingegrenzt. Der Firma entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 069 - 75553111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell