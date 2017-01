POL-F: 170111 - 35 Frankfurt-Rödelheim: 39-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 10. Januar 2017, gegen 19.30 Uhr, war eine Streife der Polizei am Schreberweg mit der Überwachung des Verkehrsflusses im Bereich der Messeabfahrt beschäftigt.

Dabei fiel ihnen zwischen zwei dort geparkten Wohnwagen ein Mann auf, der einen Schraubendreher und ein Päckchen mit Ecstasy in den Schnee warf. Als er nun versuchte zu flüchten, wurde er festgenommen. An einem der beiden Wohnwagen konnte festgestellt werden, dass die Tür aufgebrochen worden war. In dem Wohnwagen befanden sich offensichtlich die Habseligkeiten des 39-jährigen festgenommenen Wohnsitzlosen. Nach Angaben des Eigentümers des Wohnwagens sollte dieser eigentlich leer sein. Darin befanden sich jedoch ein Winkelschleifer der Marke Hilti, ein Stromerzeuger, ein iPad, ein Laptop und ein Fahrrad der Marke Cube. Daneben noch mehrere Tütchen mit Haschisch, Speed, Ecstasy und Liquid Ecstasy.

Die Hilti-Maschine dürfte aus einem Diebstahl stammen, zu dem Fahrrad gab er an, dies für 100 EUR im Bahnhofsviertel erworben zu haben. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

