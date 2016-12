POL-F: 161228 - 1231 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Norwegischer Tourist am Geldautomaten beraubt

Frankfurt (ots) - (ne) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 27-jähriger Norweger gegen 02:00 Uhr an einem Geldautomaten in der Elbestraße von drei unbekannten Tätern beraubt worden.

Unmittelbar nachdem der Tourist das Geld mit seiner Kreditkarte abgehoben hatte, näherten sich die Täter und nahmen Bargeld und Karte an sich. Darüber hinaus nahmen sie dem Opfer noch den Reisepass und sein Handy weg. Sie boten ihm aber an, die beiden letztgenannten Gegenstände wieder herauszugeben, sollte der 27-Jährige weiteres Geld abheben und an die Täter aushändigen.

Dies verweigerte der Mann und forderte die sofortige Rückgabe aller Gegenstände. Die Täter schlugen ihr Opfer daraufhin und flüchteten anschließend. Sie wurden als etwa 30 Jahre alt und vom südländischen bzw. osteuropäischen Aussehen beschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell