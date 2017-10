POL-HA: Vandalen treten Autospiegel ab

Hagen (ots) - Am Montagabend haben unbekannte Vandalen an drei geparkten Autos jeweils den linken Außenspiegel abgetreten. Die Geschädigten hatten allesamt ihre Fahrzeuge, einen Fiat, einen VW und einen Renault hintereinander am Fahrbahnrand der Osthofstraße abgestellt. Nach ersten Ermittlungen kamen zwischen 17.20 und 22.50 Uhr ein oder mehrere Unbekannte die Straße entlang, die jeweils den Spiegel auf der Fahrerseite abtraten. Hinweise bitte an die 986 2066.

