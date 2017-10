POL-SE: Bad Segeberg - Kupferdiebstähle

Bad Segeberg (ots) - Am Wochenende ist es in Bad Segeberg zu drei Kupferdiebstählen gekommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter Kupferfallrohre von einem Einfamilienhaus im Habichtshorst und von einem Hotel in der Krankenhausstraße. In dem vermutlich gleichen Tatzeitraum gingen die Täter ein Wohnhaus in der Hindenburgstraße an. Auch hier stahlen sie Fallrohre aus Kupfer.

Da in zwei Fällen die Tatorte einsehbar zur Straße lagen, fragt die Polizei, ob jemand in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat. Mitteilungen bitte unter Tel. 04551 / 884-0 an die Polizei in Bad Segeberg.

