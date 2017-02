POL-SE: Bad Segeberg, Hamburger Straße / Polizei sucht flüchtigen Jackendieb

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 31.01.17, kam es in Bad Segeberg zu einem versuchten Diebstahl von Jacken. Der Täter wurde gegen 09.30 Uhr von dem Angestellten eines Sportgeschäftes in der Fußgängerzone (Hamburger Straße) dabei beobachtet, wie dieser offensichtlich mehrere Jacken entwenden wollte. Als er den Mann daraufhin ansprach, ließ dieser die Jacken fallen und flüchtete ohne Beute in Richtung Seminarweg/Markplatz. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 m groß, zirka 20-25 Jahre alt, etwas untersetzt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Hose und dunkle Winterjacke mit Kapuze. Bei der Flucht ließ der Mann ein weißes Fahrrad der Marke Grecos zurück, welches die Polizei sicherstellte. Wer Hinweise zu dem Täter oder dem Fahrrad machen kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Segeberg unter 04551-8840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell