POL-SE: Kaltenkirchen, Flottmoorring / Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Raubtat

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag ist es im Bereich des Flottmoorrings zu einem Raub gekommen, infolgedessen die Polizei nach Zeugen sucht. Gegen 17.50 Uhr sprachen fünf junge Männer in Höhe der Einmündung "Am Kretelmoor" einen 25- jährigen Mann an und schlugen plötzlich auf ihn ein. Als der junge Mann am Boden lag, griff einer der Täter in seine Jacke und entnahm seine Geldbörse. Ein anderer soll währenddessen eine Schusswaffe in der Hand gehalten und den Geschädigten damit bedroht haben. Anschließend flüchteten die Täter mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag in Richtung "Großer Karl". Der junge Mann aus Kaltenkirchen wurde durch den Überfall leicht verletzt und von Rettungssanitätern vor Ort ambulant behandelt. Die fünf Männer sollen zwischen 18 und 23 Jahre alt gewesen sein. Bis auf einen, der ein blaues Oberteil getragen haben soll, seien alle anderen dunkel gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04551/8840 zu melden.

