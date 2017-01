POL-SE: Pinneberg/Rellingen - Mehrere PKW im Bereich Thesdorf aufgebrochen

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in den Nächten zu Samstag und zu Sonntag insbesondere im Pinneberger Stadtteil Thesdorf und dem benachbarten Rellingen zu zahlreichen Einbrüchen in geparkte PKW gekommen.

Insgesamt elf Anzeigen mussten die Beamten der Polizeireviere Pinneberg und Rellingen aufnehmen, nachdem Unbekannte abgestellte PKW gewaltsam geöffnet hatten. In Pinneberg betraf es drei Fahrzeuge in der Straße Gehrstücken, zwei PKW im Kleinen Reitweg, sowie jeweils ein Fahrzeug in der Rellinger Straße, An der Mühlenau und in der Halstenbeker Straße. In Rellingen meldeten sich drei Geschädigte aus dem Cay-Dose-Weg und ein weiterer aus der Straße Ehmschen.

In den meisten Fällen hatten die Täter eine der Seitenscheiben eingeschlagen und dadurch verschiedenes Stehlgut entwendet. Soweit es bisher bekannt ist, stahlen die Täter Elektrokleingeräte und -zubehör, CDs, Bargeld, Papiere und Bekleidung, wie Handschuhe und Jacken.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten Angaben zu verdächtigen Personen machen können oder entsprechende Beobachtungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell