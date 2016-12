POL-PDLD: Unfallflucht an der Kreuzmühle

Landau (ots) - 20./21. Dezember 2016 Eine Unfallflucht wurde bei der Polizei durch den Halter eines Mercedes angezeigt. Er hatte sein Auto, einen silbernen Mercedes im Wohngebiet "An der Kreuzmühle" abgestellt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde das Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Der Kotflügel wurde eingedrückt. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro. Bei dem Unfallort handelt es sich um eine Sackgasse, in der nur Anwohner parken. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell