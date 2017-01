POL-SE: Uetersen - Betrüger verkauft minderwertige Topf- und Messersets

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch ist eine Frau einem Betrug zum Opfer gefallen, indem sie sich von einem Unbekannten Topf- und Messersets verkaufen ließ.

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Wittstocker Straße hatte ein unbekannter Mann die 53-Jährige aus Heidgraben angesprochen. Unter dem Vorwand, als Vertreter einer holländischen Küchenfirma unterwegs zu sein und eine Firma in Tornesch zu suchen, kam er mit der Dame ins Gespräch. Er gaukelte ihr dabei vor, dass er hochwertige Topf- und Messersets im Gepäck habe, die er nicht mit zurück nach Holland nehmen könne und auf Veranlassung seines Chefs noch in Deutschland verkaufen solle. Als Beleg für die Wertigkeit der Sets legte er seinem Opfer einen Katalog vor, in dem das Topfset für einen Preis von 1.100,- EUR angepriesen wurde. Letztendlich kaufte die Dame dem Mann zwei Topfsets und ein Messerset zu einem vermeintlichen Schnäppchenpreis von 250,- EUR ab.

Erst später kamen ihr Zweifel und sah sich darin durch Internetrecherchen bekräftigt. In entsprechenden Onlinebeiträgen wurde vor dieser Verkaufsmasche als Betrügereien und vor den angebotenen Sets als minderwertige Ware gewarnt.

Die Geschädigte rief am Nachmittag die Polizei, nachdem Sie den Verkäufer erneut auf dem Supermarktparkplatz festgestellt und wiedererkannt hatte. Beim Eintreffen der Uetersener Polizeibeamten hatte dieser sich jedoch inzwischen entfernt und war auch im Rahmen einer Fahndung in Nahbereich nicht mehr auszumachen.

Nach Auskunft des Betrugsopfers handelte es sich bei dem Betrüger um einen etwa 190cm großen Mann mit lockigem Haar und europäischem Erscheinungsbild. Er habe Deutsch mit holländischem Akzent gesprochen, sei sehr gepflegt und mit einem dunklen Mantel oder Anzug gekleidet gewesen. Die Geschädigte beobachtete außerdem, wie der Mann mit einem schwarzen VW den Parkplatz verließ, an dem holländische Kennzeichen angebracht waren.

Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem beschriebenen Fahrzeug machen können oder verdächtige Beobachtungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei wiederholt davor, auf solche undurchsichtigen Verkaufsangebote einzugehen. Auch bei Haustürgeschäften bieten Betrüger oftmals Ware als hochwertig zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen an, die sich hinterher jedoch als minderwertig herausstellt. Alleine die Polizei Uetersen berichtet von drei Betrugsfällen dieser Art in den vergangenen Wochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell