POL-SE: Wedel - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es gegen 19:15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher hat sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach ersten Zeugenaussagen ist ein weißer Transporter am Unfallort, nahe der Einmündung zur Feldstraße, beim Rangieren gegen einen am Straßenrand geparkten Ford Mondeo gestoßen und hat diesen dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer des Transporters hielt daraufhin noch kurz an, fuhr dann aber in Richtung Kronskamp davon. Auf dem Verursacherfahrzeug war nach Zeugenangaben ein Schriftzug der Firma "Stampf" zu lesen.

Die Polizei Wedel sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beschriebenen Transporter machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wedel unter 04103-50180 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell