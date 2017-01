POL-SE: Wiemersdorf, Grünplan / Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl von Fischen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 3.1.17, auf Mittwoch, dem 4.1.17, sind aus einem Angelteich in Wiemersdorf 500 Kilogramm Regenbogenforellen gestohlen worden. In der Zeit von Dienstag, 21.15 Uhr, bis Mittwoch, 1.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter mit einem Boot auf den Angelteich und fingen dort ungefähr 500 Kilogramm Regenbogenforellen aus einem abgesperrten Bereich des Sees. Der Wert der Regenbogenforellen wird vom Eigentümer auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04192/39110 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell