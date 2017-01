POL-SE: Norderstedt, Buckhörner Moor / Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Raubüberfall

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend ist es in Norderstedt zu einem Raub auf ein Wettbüro gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht. Gegen 21.35 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Wettbüro in der Straße Buckhörner Moor in Norderstedt und bedrohten unter Vorhalt einer Schusswaffe eine 47-jährige Angestellte. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld und griffen im weiteren Verlauf in die Kasse. Das Täterduo flüchtete mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Die beiden athletischen Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein. Zur Tatzeit waren beiden mit einem Tuch vermummt. Einer der beiden Männer trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und Sportschuhe. Er hatte auffällig dicke dunkle Augenbrauen und dunkle Augen. Er sprach fließend hochdeutsch. Sein Komplize trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine enge schwarze Hose und graue Sportschuhe. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen sowie weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 040/528060 entgegen.

Bereits am 03.01.17 war es im gleichen Wettbüro zu einem Diebstahl mit einem Messer gekommen. Die Polizei berichtete unter: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3526927 Ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird von der Kriminalpolizei Norderstedt derzeit geprüft.

