POL-PPWP: Zeugenaufruf,schwerverletzte Person mit Kopfverletzungen aufgefunden

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag meldeten kurz nach Mitternacht mehrere Passanten der Notrufzentrale in Kaiserslautern, dass an der Ecke Schneiderstraße/ Altenhof eine männliche Person bewusstlos auf dem Boden liegen würde. Nach ersten Hinweisen soll sich eine Personengruppe bei der auf dem Boden liegenden Person aufgehalten haben, ohne sich um ihn zu kümmern. Unklar ist zur Stunde noch, wie die Person zu ihren schweren Kopfverletzungen gekommen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die eine eventuelle Tathandlung beobachtet haben. Der Geschädigte selbst wurde mit lebensbedrohenden Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und ist zurzeit noch nicht vernehmungsfähig. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Tel: 0631-369 2150 in Verbindung zu setzen.

