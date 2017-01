POL-SE: Bad Segeberg / Polizei bittet um Mithilfe bei einer Vermisstenfahndung

Bad Segeberg (ots) - Seit Freitag, 30.12.16, gegen 17.30 Uhr, wird die 42-jährige Frau Hasslöver vermisst. Sie befand sich zuletzt in einem Krankenhaus in Bad Segeberg. Frau Hasslöver bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Sie ist dunkelhäutig, hat schwarze Haare und braune Augen, sie sitzt im Rollstuhl, ihr linkes Bein ist amputiert. Vermutlich trägt sie ein Kopftuch oder ein Turban. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in Hamburg aufhält. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, möge dies umgehend unter 110 der Polizei mitteilen. Es wird darum gebeten,die Vermisstenfahndung im Rundfunk auszustrahlen. Vielen Dank für die Mithilfe.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell