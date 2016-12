POL-SE: Hamburg, Sternschanze / Folgemeldung - Vermisste Frau S. aus Pinneberg wieder da

Bad Segeberg (ots) - Die am gestrigen Tage als vermisst gemeldete Frau S. ist in verwirrten Zustand von einem Bürger in Hamburg angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei den Hinweisgebern und den Medien, die bei der Suche unterstützt haben. Es wird gebeten, die Fahndung nicht weiter zu verbreiten.

Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3522995

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell