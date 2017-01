POL-D: Angermund - Wohnungsinhaber bemerkt mutmaßlichen Einbrecher - Festnahme nach kurzer Flucht - Bereits bestehender Haftbefehl

Düsseldorf (ots) - Montag, 16. Januar 2017, 3 Uhr

Angermund - Wohnungsinhaber bemerkt mutmaßlichen Einbrecher - Festnahme nach kurzer Flucht - Bereits bestehender Haftbefehl

Einen mutmaßlichen Einbrecher bemerkte ein Angermunder am frühen Montagmorgen in seiner Wohnung. Der alkoholisierte Unbekannte floh umgehend auf die Straße und konnte später von Polizeibeamten festgenommen werden. Gegen ihn liegt bereits ein Haftbefehl vor.

Gegen 3 Uhr wurde der Bewohner einer Souterrainwohnung am Blaumeisenweg von verdächtigen Geräuschen wach. Im Flur entdeckte er plötzlich im Dunkeln einen Unbekannten, der sogleich die Flucht durch die Wohnungs- und Haustür antrat. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige an der Bahnhofstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 30-jährige Südosteuropäer war merklich alkoholisiert, in seinem Rucksack fanden die Beamten Betäubungsmittel sowie ein Taschenmesser. Eine erste Personalienüberprüfung ergab einen noch offenen Haftbefehl wegen Bandendiebstahls. Bei Ermittlungen am Tatort konnten augenscheinlich frische Kratzspuren an der Haustür gesichert werden. Aus der Wohnung des Mieters wurde nichts entwendet. Der Tatverdächtige wird derzeit zum Tatvorwurf des versuchten Einbruchs vernommen, danach wird er wegen des bestehenden Haftbefehls der Justiz übergeben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell