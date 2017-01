POL-D: Düsseltal: Geländewagen touchiert parkenden Pkw und kippt auf die Seite - Fahrerin verletzt

Düsseldorf (ots) - Düsseltal: Geländewagen touchiert parkenden Pkw und kippt auf die Seite - Fahrerin verletzt

Mittwoch, 11. Januar 2017, 13.15 Uhr

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit eine 50 Jahre alte Frau mit einem BMW (SUV) auf der Mulvanystraße in Richtung Windscheidstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der BMW mit einem dort parkenden Nissan. Dieser wurde durch die Kollision gegen einen weiteren Nissan geschoben. Sodann kippte der BMW infolge des Zusammenstoßes auf die Fahrerseite und blieb dort liegen. Die Feuerwehr musste das Auto stabilisieren und die Frau aus dem BMW befreien. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde. Nach Aussage von Zeugen war der BMW mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs.

Der Sachschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.

