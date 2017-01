POL-D: Unklares Verkehrsunfallgeschehen in Stockum - Männer gefährden Autofahrerin - Eine Frau leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots) - Unklares Verkehrsunfallgeschehen in Stockum - Männer gefährden Autofahrerin - Eine Frau leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Montag, 9. Januar 2017, 23 Uhr

Bislang noch unklar sind die Ursachen zu einem Verkehrsunfall, der sich gestern am späten Abend in Stockum ereignete.

Eine 22 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw den Kennedydamm in Richtung stadtauswärts, als sie bemerkte, dass sich von hinten zwei Fahrzeuge, die sich zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe befanden, mit sehr hoher Geschwindigkeit näherten. Als einer der beiden Fahrzeugführer kurz hinter dem Pkw der Frau dann zum Überholen ansetzte, musste sie ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Nach dem gefährlichen Überholmanöver fuhren die beiden weiter, sodass die 22-Jährige sie aus den Augen verlor. Kurze Zeit später sah die Frau dann auf der Danziger Straße in Höhe des Edith-Stein-Weges die beiden verunglückten Fahrzeuge (Daimler und Golf). Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Düsseldorf fuhren die beiden Brüder (26 und 27 Jahre alt) mit ihren Pkw augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Danziger Straße in Richtung Duisburg, als einer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es zum Zusammenstoß zwischen dem Daimler und dem Golf kam. Eine 24 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die eingesetzten Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 115.00 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell