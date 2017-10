POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 25.09.2017, 09.00 Uhr bis 09.10.2017, 09.00 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Essener Straße ein Fenster auf. Sie kletterten ins Innere des Gebäudes und durchwühlten im Obergeschoß mehrere Schränke.

