POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall in der Schinkelstraße

Ludwigshafen (ots) - Am 25.01.2017 gegen 09.00 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit dem Auto auf der Kirchenstraße in Richtung Ludwig-Wolker-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-Jähriger mit dem Auto auf der Schinkelstraße in Richtung Schulz-Riederich-Straße. An der Kreuzung missachtete die 43-Jährige die Vorfahrt des 58-Jährigen und stieß mit seinem Auto zusammen. Die 57-jährige Beifahrerin wurde dadurch leicht verletzt. An beiden Autos entstand zudem Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell