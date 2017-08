POL-EN: Diebstähle in Krankenhäusern- Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtigen geben können

Hattingen (ots) - Am 14.07.2017 und am 03.08.2017 kam es zu mehreren Diebstählen in Hattinger Krankenhäusern. In allen Fällen wurden die Wertfächer in den Kleiderschränken aufgebrochen und Bargeld entwendet. Umfangreiche Ermittlungen und Zeugenvernehmungen ergaben, dass an beiden Tagen an den jeweiligen Tatorten eine verdächtige Person mit folgender Beschreibung beobachtet wurde:

- männlich - etwa 18 - 30 Jahre alt - etwa 185 bis 190 cm groß - schlank - dunkles, krauses Haar, an den Seiten kürzer - Drei-Tage-Bart - südländisches Aussehen - schwarze Jeans - schwarzes, eng anliegendes Hemd/Shirt - Sonnenbrille im Nacken - gepflegte Erscheinung - spricht akzentfrei Deutsch

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu einer Person geben können, auf die diese Beschreibung zutrifft. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Hattingen unter der Telefonnummer 02324-9166-6405 oder an die Polizeiwache Hattingen unter der Telefonnummer 02324-9166-6000.

