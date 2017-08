POL-EN: Zwei leicht verletzte Personen bei Unfall auf Wuppertaler Straße

Sprockhövel (ots) - Eine 79-jährige Frau aus Sprockhövel fuhr am 08.08.2017, gegen 09:00 Uhr, mit ihrem VW Golf auf der Wuppertaler Straße in Richtung Wuppertal. In Höhe der Ortschaft "Auf Dräing" bog sie nach links in eine Einfahrt ab und übersah dabei eine 27- jährige Sprockhövelerin mit ihrem VW Beetle im Gegenverkehr. Durch den Zusammenstoß, wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell