POL-EN: Zwei Einbrüche in Wohnungen

Schwelm (ots) - Am 08.08.2017 kam es zu jeweils einem Einbruch in der Moltkestraße sowie einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Kurfürstenstraße. In der Moltkestraße hebelten unbekannte Täter, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr, die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Ob die Täter Beute erlangten, steht bisher nicht fest. In der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:30 Uhr versuchten Täter ebenfalls in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße zu gelangen. Das Öffnen der Tür gelang ihnen hier aber nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell