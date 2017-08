POL-EN: Sprockhövel - Täter bei Hundespaziergang gestört / mehrere Liter Diesel gestohlen

Sprockhövel (ots) - Am 06.08.2017, um 21:10 Uhr, entdeckte ein Spaziergänger beim Hundegang auf der Straße Engelsfeld zwei maskierte Personen, welche sich an dort abgestellten Lkw zu schaffen machten. Als die Täter den 31-jährigen Sprockhöveler bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine genaue Richtung oder eine Personenbeschreibung war ihm nicht möglich. Bei der späteren Anzeigenaufnahme konnten mehrere geöffnete Tankdeckel und Dieselspuren auf dem Boden festgestellt werden.

