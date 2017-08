POL-EN: Fahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots) - Am 06.08.2017, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Suzuki die South-Kirkby-Straße in Fahrtrichtung Bredenscheider Straße. An der Kreuzung Bochumer Straße bremste sie ihren Pkw verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 27-Jährige Hattinger zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Suzukifahrerin leicht und begab sich selbstständig zu einem Arzt.

