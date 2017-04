POL-EN: Ennepetal - Gebäude und Mauer beschmiert

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 07.02.2017, 17.00 Uhr bis 08.02.2017, 17.15 Uhr besprühten unbekannte Täter ein Schulgebäude am Bussardweg, eine Mauer an der Straße Röthelteich und ein Wohnhaus an der Gustav-Bohm-Straße mit lila und schwarzer Farbe.

