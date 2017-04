POL-EN: Ennepetal - Terrassentür aufgehebelt

Ennepetal (ots) - Am 08.02.2017, zwischen 08.50 Uhr und 19.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Straße Külchen eine Terrassentür auf. Sie begaben sich in das Wohnzimmer und öffneten einen Schrank. Am Tatort wurde ein zurückgelassener Schraubenzieher aufgefunden und sichergestellt. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell