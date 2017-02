POL-EN: Hattingen - Pkw prallt gegen Betonwand

Hattingen (ots) - Am 02.02.2017, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Hattinger mit einem Pkw Ford die Wittener Straße in Richtung Blankensteiner Straße. Im Kreuzungsbereich Wittener Straße / Blankensteiner Straße / Sprockhöveler Straße verlor er vermutlich infolge von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr mit seinem Fahrzeug eine Rotlicht anzeigende Verkehrsampel und eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Betonwand. Noch am Einsatzort wurde der Fahrer von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell