POL-PPWP: Betrunkener Motorradfahrer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Samstagmorgen rief die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei um Hilfe, da diese von einem offensichtlich betrunkener Motorradfahrer in der Heinrich-Heine-Straße mit einem Messer bedroht wurden. Die eingesetzten Beamten konnten den 46-jährigen Mann aus dem östlichen Kreisgebiet auf seinem Motorrad sitzend antreffen. Da der Mann im Begriff war loszufahren, wurde der Zündschlüssel abgezogen. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 46-Jährige äußerst aggressiv und leistete im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass er gefesselt und zur Dienststelle verbracht wurde. Hierbei wurde eine eingesetzte Polizeibeamtin leicht verletzt. Der anschließend durchgeführte Alkotest ergab einen Wert knapp unter 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde in seiner Jacke ein Faustmesser aufgefunden und sichergestellt. Auf den 46-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell