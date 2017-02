POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Lagerhalle

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 01.02.2017, 08.15 Uhr bis 02.02.2017, 08.20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Rolltor in eine Lagerhalle an der Jahnstraße ein. Es wurden aus den Regalen zwei Heckenscheren, eine Kettensäge, zwei Blasgeräte, ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und ein Trennjäger entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell