POL-EN: Hattingen - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Hattingen (ots) - Am 01.02.2017, gegen 10.35 Uhr, kam es auf der August-Bebel-Straße in Richtung Innenstadt in Höhe der Martin-Luther-Straße zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem silbergrauen oder silberblauen Pkw Toyota und einem rechts neben ihm fahrenden schwarzen Pkw Nissan Micra eines 50-jährigen Bochumers. Am 01.02.2017, gegen 16.45 Uhr, stieß der Fahrer eines Pkw Honda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Eickener Straße gegen eine Fußgängerin. Die Geschädigte zog sich eine leichte Beinverletzung zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Geschädigten notierten sich die Kennzeichen und verständigten die Polizei. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell