POL-EN: Sprockhövel - Trickdiebstahl in Geschäft

Sprockhövel (ots) - Am 31.01.2017, gegen 15.15 Uhr, sprach eine weibliche Person in einem Geschäft an der Hauptstraße in gebrochener deutscher Sprache eine ältere Sprockhövelerin an. Sie lenkte die Seniorin mit Fragen ab. In der Zwischenzeit griff ihre ältere Komplizin in die unverschlossene Handtasche der Seniorin und entwendete eine Plastikmappe mit Bargeld und Bankkarten. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und schrie die beiden Frauen an. Daraufhin verließen sie das Geschäft und flüchteten in eine nicht bekannte Richtung. Täterbeschreibung: Etwa 20 und 40 Jahre alt, sprechen gebrochen die deutsche Sprache, tragen dunkle Kleidung und dunkle Kopftücher. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell