POL-EN: Schwelm - Pkw erfasst Fußgängerin

Schwelm (ots) - Am 31.01.2017, gegen 18.05 Uhr, beabsichtigte eine 24-jährige Schwelmerin mit einem Pkw KIA von einem Tankstellengelände nach links auf die Hauptstraße in Richtung Möllenkotter Straße abzubiegen. Bei diesem Manöver erfasst sie eine Fußgängerin, die zur gleichen Zeit an einer Grünlicht anzeigenden Verkehrsampel die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß kam die 24-jährige Fußgängerin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell