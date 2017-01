POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots) - Unfallort: 57548 Kirchen, Brückenstraße Unfallzeit: Mittwoch, 11.01.2017, gegen 16:10 Uhr

Eine aufmerksame Zeugin beobachtet in der Kirchener Brückenstraße einen Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Fahrer eines Transporters wollte rückwärts in eine Parklücke in Queraufstellung einparken. Dabei stößt der Transporter gegen die hintere rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkw. Der Verursacher steigt aus und begutachtet die Anstoßstelle. Anschließend steigt er wieder in seinen Transporter und fährt davon ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufgrund der Angaben von der Zeugin konnte der Verursacher ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

